قاسم: اغتيال الشيخ خضر عدنان يكشف حجم الإرهاب الذي تمارسه إدارة السجون (الإسرائيلية)

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس لإذاعة صوت الأقصى تعقيباً على استشهاد الأسير المضرب عن الطعام الشيخ خضر عدنان: نزف لشعبنا وأمتنا أحد رموز الشعب الفلسطيني الشيخ الأسير الشهيد خضر عدنان بعد معارك متعددة خاضعها ضد الاحتلال".

وأضاف قاسم:" فعل الشيخ عدنان سيُسطر في صفحات المجد لشعبنا، وهذه الدماء ستكون وقودا لتصعيد الفعل الثوري والمقاوم ضد الاحتلال"، مؤكدا أن ما حدث يكشف حجم الإرهاب والفاشية لما يسمى مصلحة السجون التي تعمدت أن يقتل الشيخ خضر بهذه الطريقة.

وأشار إلى أن هذه الجريمة تمثل إعداماً بدم بارد نفذته مصلحة السجون بحق الأسير الشهيد خضر عدنان، معلقا "الشعب الفلسطيني عودنا أنه لا يمكن أن يمرر هذه الجريمة دون رد يوازيها".

ولفت قاسم أن طريق الثورة والمقاومة سيتصاعد في كل أرجاء فلسطين رداً على هذه الجريمة وكل جرائم الاحتلال، مشيرا إلى أن هذه الجريمة تفضح كل المؤسسات الدولية التي تدعي أنها تقف إلى جانب حقوق الإنسان وتؤكد أن هذا العالم الظالم يقف متفرجاً وعاجزاً عن نصرة أسرانا.

وأكد أن هذه المواقف الدولية الصامتة شجعت الاحتلال على الاستمرار بجرائمه.