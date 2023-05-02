قيادي بالجهاد (للرسالة): الشهيد تعرض لأذى كبير على يد الاحتلال وعملائه

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد علان، رفيق الشيخ الشهيد خضر عدنان، وأحد ‏الذين خاضوا تجربة الإضراب الفردي في سجون الاحتلال، إن الشهيد خاض أكثر من إضراب ‏عن الطعام في سجون الاحتلال والسلطة وكان يخرج في كل مرة منتصرا‎.‎

وأوضح عدنان لـ(الرسالة نت) أن الشهيد تعرض لأذى كبير على يد الاحتلال وعملائه، وكان في ‏كل مرة يزداد حبا وعظمة لدى أبناء شعبه.

وأضاف: "نؤمن أن الضفة ستعيد الزمن الذهبي الذي كانت تُعبأ فيه جثث الصهاينة في الأكياس ‏السوداء، وهذا دور كل مقاوم في الضفة والقدس والداخل"‏.

وشدد على أن المقاومة لديها ما تقوله على مستوى التحدي، والمطلوب حماية رفاق الشهيد ومن ‏يسير على دربه ونهجه، وفق تعبيره.‏