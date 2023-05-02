قيادي بالجهاد (للرسالة): الشهيد تعرض لأذى كبير على يد الاحتلال وعملائه

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد علان، رفيق الشيخ الشهيد خضر عدنان، وأحد الذين خاضوا تجربة الإضراب الفردي في سجون الاحتلال، إن الشهيد خاض أكثر من إضراب عن الطعام في سجون الاحتلال والسلطة وكان يخرج في كل مرة منتصرا.
وأوضح عدنان لـ(الرسالة نت) أن الشهيد تعرض لأذى كبير على يد الاحتلال وعملائه، وكان في كل مرة يزداد حبا وعظمة لدى أبناء شعبه.
وأضاف: "نؤمن أن الضفة ستعيد الزمن الذهبي الذي كانت تُعبأ فيه جثث الصهاينة في الأكياس السوداء، وهذا دور كل مقاوم في الضفة والقدس والداخل".
وشدد على أن المقاومة لديها ما تقوله على مستوى التحدي، والمطلوب حماية رفاق الشهيد ومن يسير على دربه ونهجه، وفق تعبيره.