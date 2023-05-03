فلسطين تتعرض لهجمات (سيبرانية) بالقطاعات الاقتصادية

تعرضت فلسطين خلال الأيام الثلاثة الماضية، لسلسلة هجمات سيبرانية، استهدفت منشآت اقتصادية، وصلت ذروتها باستهداف مئات المؤسسات بآلاف الهجمات في الساعة الواحدة.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اسحاق سدر، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن الهجمات السيبرانية الأخيرة كانت من أضخم الهجمات التي شهدتها فلسطين خلال السنوات الماضية.

وأضح "سدر"، أن هذه الهجمات تعمل من خلال إغراق خوادم الشركات ببيانات لا معنى لها، ما يؤثر على امكانيتها من تقديم الخدمات بشكل طبيعي للمستفيدين منها.

وأكد أن الحروب السيبرانية التي تتعرض لها دول العالم بشكل يومي سوف تستمر، موضحا أن طواقم شركة الاتصالات لن تدخر عملا وجهدا في التصدي لها لحماية البيئة المعلوماتية الفلسطينية.