عالج السكتة القلبية المفاجئة بنفسك!

يتعرض كثير من الناس لظروف وأعراض تنذر بالإصابة بالسكتة القلبية، ومع انتشار تلك الحالات، بات من الضروري التعرف على الإسعافات الأولية، الواجب اتباعها لإنقاذ نفسك، أو من يعاني منها من أقاربك، قبل الاتصال بأقرب مركز إسعاف.

وفي حال كنت متواجدًا في مكان بعيد عن شبكات الاتصال، فهناك مجموعة من الخطوات يمكنك اتباعها لإنعاش القلب الرئوي، منها السعال "الكحة".

الإسعافات الأولية للنوبات القلبية

أهم خطوة قبل الشروع في إجراء الإسعافات الأولية للسكتة القلبية أو النوبة القلبية، أن تتصل فورًا على رقم الطوارئ في بلدك، ولا تتجاهل أعراض النوبة القلبية.

وفي حال لم تتمكن من استدعاء سيارة إسعاف أو سيارة طوارئ، فاطلب من أحد جيرانك أو أصدقائك نقلك إلى أقرب مستشفى.

ويوصي الأطباء، بأنه إذا تم التعرف على شخص ما بمفرده، وهو يعاني من أعراض نوبة قلبية، فيمكن لهؤلاء الضحايا مساعدة أنفسهم عن طريق السعال بشكل متكرر وبقوة، مع التنفس العميق، وهو شكل من أشكال الإنعاش القلبي الرئوي.

تتمثل فكرة السعال في أن التنفس العميق يدخل الأكسجين إلى الرئتين، وأن حركات السعال تضغط على القلب، وتحافظ على الدورة الدموية.

نصائح أخرى لإسعاف السكتة القلبية

مضغ الأسبرين

من أهم نصائح إسعاف السكتة القلبية، مضغ الأسبرين، ثم ابلعه أثناء انتظارك المساعدة الطارئة، إذ يساعد على منع تخثر دمك، وعند تناوله أثناء نوبة قلبية، يمكن أن يحد من خطر حدوث قصور بالقلب.

لكن لا تتناول الأسبرين إذا كانت لديك حساسية تجاهه، أو طلب منك الطبيب عدم تناوله مطلقًا.

نيتروجلسرين

تناول مستحضر في مكوناته نيتروجلسرين إذا وُصف لك، إذا كنت تعتقد أنك تمر بنوبة قلبية، وكان الطبيب قد وصفه لك سابقًا، فتناوله وفقًا للتعليمات أثناء انتظار المساعدة الطبية الطارئة.

ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي

إذا كان الشخص فاقدًا للوعي، إذا لم يكن يتنفس أو قلبه لا ينبض، فابدأ حينئذٍ بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي للحفاظ على تدفق الدم بعدما تطلب المساعدة الطبية الطارئة.

الضغط على منتصف صدر المريض

اضغط بقوة وبسرعة على منتصف صدر الشخص بضربات منتظمة وسريعة نسبيًّا، بنحو 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة، إذا توفر مُزيل رجفان خارجي آلي على الفور والشخص فاقد الوعي، فاتبع تعليمات استخدام الجهاز.

أعراض السكتة القلبية

أعراض السكتة القلبية تتمثل في التالي: