القسام تزف شهداء نابلس وتؤكد مواصلة طريق الجهاد والمقاومة

زفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط وأمّتنا العربية والإسلامية، كوكبة من شهدائها الأبطال في مخيم عسكر بنابلس، الشهيد القسّامي المجاهد: حسن قطناني والشهيد القسّامي المجاهد: معاذ المصري والشهيد القسّامي المجاهد: إبراهيم جبر أبناء كتائب القسّام أبطال عملية الأغوار رداً على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك.

وقالت الحركة في تصريح صحفي "إن الشهداء هم أبطال عملية الأغوار التي نُفّذت قبل نحو شهر، وقتل فيها ثلاثة مستوطنين، رداً على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على الحرائر فيه خلال شهر رمضان المبارك."

وأشارت الحركة أنهم ارتقوا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت حارة الياسمينة في البلدة القديمة بنابلس صباح اليوم.

وعاهدت شعبنا على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة دفاعاً عن القدس والأقصى، وحتى تحرير فلسطين واستعادة حقوق شعبنا الوطنية كاملة.