آلاف المواطنين يشيعون شهـداء القسام في نابلس

شاركت جماهير غفيرة في محافظة نابلس اليوم الخميس، في مسيرة تشييع جثامين شهداء القسام الثلاثة حسن قطناني وإبراهيم جبر ومعاذ المصري، واللذين ارتقوا بعد الاشتباك مع جيش الاحتلال وقواته الخاصة أثناء محاصرتهم في البلدة القديمة بنابلس.

وصدحت الجماهير الفلسطينية بشعارات للشهداء القساميين الذين نفذوا عملية الأغوار البطولية قبل أربعة أسابيع، وأسفرت عن مقتل 3 مستوطنات، إلى جانب هتافات مؤيدة لكتائب القسام ومطالبة بمواصلة طريق الشهداء الذي رسموه بدمائهم الطاهرة، في سبيل دحر المحتل وتحرير فلسطين.

ودعت لجنة القوى الوطنية والإسلامية في نابلس، إلى المشاركة الحاشدة في تشييع جثامين الشهداء، والتي انطلقت من أمام مشفى رفيديا في تمام الساعة العاشرة والنصف، باتجاه دوار الشهداء، علماً أنه سيكون هناك بيت عزاء موحدة للشهداء القساميين الثلاثة في قاعة "حمدي منكو".

وفي السياق ذاته، حشدت الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح الوطنية بنابلس، جموع الطلبة والجماهير الفلسطينية، للمشاركة في تشييع جثامين شهداء القسام الأبطال.

وزفت كتائب القسام أبطال عملية الأغوار ردا على العدوان على الأقصى، مؤكدة لشعبها وأمتها أنها ستظل على عهد الشهداء وفيةً للمسرى والأسرى، وسيجدنا شعبنا دوماً في الصف الأول في كل ميدان للكرامة والثأر والانتصار.

