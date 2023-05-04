بالصور: مسيرات جماهيرية دعما للضفة بمختلف مناطق القطاع

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مناطق مختلفة من قطاع غزة مساء الخميس مسيرات جماهيرية حاشدة نصرة ودعما لمدينة نابلس ووفاء لدماء شهدائها الأبطال.

وانطلقت المسيرات بعد صلاة العشاء من مختلف مساجد القطاع في غزة والمحافظة الوسطى وخانيونس ورفح وشمال القطاع تنديدا بجريمة الاحتلال في نابلس، وسط مشاركة قيادة الحركة وجماهير شعبنا، ورفع خلالها المشاركون لافتات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال في الضفة.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع إن الوقفات الجماهيرية تعبير عن غضب شعبنا الفلسطيني وتنديد بجريمة اغتيال شهداء القسام في نابلس.

وأكد أن الجماهير التي خرجت في مناطق قطاع غزة كافة هي امتداد للجماهير التي خرجت في نابلس في جنازة الشهــداء، مشددا على وحدة شعبنا والتفافه حول خيار المقاومة.

وفي كلمة حركة حماس في رفح أكد القيادي في الحركة حسين أبو عيادة أن دماء شهداء نابلس الأبطال هي وقود لثورة مستمرة يقودها أهلنا في الضفة في مواجهة جرائم الاحتلال.

وقال الشيخ محمد صلاح خلال كلمة له أمام حشد واسع من جماهير شعبنا في خانيونس: "إن ظنّ العدو واهماً أن بقتله للمجاهدين، سينهي مقاومة شعبنا، فإنّ المقاومة أعدّت له عتادًا ورجالاً، سيسقونه الموت الزؤام، وأسودًا عرفت كيف تحاور المحتل بالدم والرصاص والسلاح".











