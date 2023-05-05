241 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال أسبوع  

تصاعدت أعمال المقاومة خلال الفترة ما بين 28-04-2023 حتى 04-05-2023، حيث تم تسجيل 241 عملا مقاوما في الضفة الغربية والقدس.

ووفق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد استشهد 7 فلسطينيين خلال الأسبوع، وجرح 4 (إسرائيليين).

وشهدت الضفة الغربية والقدس، 32 عملية إطلاق نار، وعملية طعن وعملية دهس، إلى جانب حرق منشأة عسكرية، و23 عملية تصدي للمستوطنين.

وسجل مركز معطى، 69 عمليات إلقاء حجارة، 5 إلقاء زجاجات حارقة، بالإضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع، وتفجير 3 عبوات ناسفة، و13 مظاهرة.

واندلعت 88 نقطة مواجهة في الضفة الغربية خلال الأسبوع، فيما حطم الفلسطينيون 4 مركبات ومعدات عسكرية (إسرائيلية).