القيادي صوافطة: الاغتيالات والاقتحامات ستواجه بمزيد من المقاومة

أكد القيادي في حركة حماس نادر صوافطة، أن جرائم الاحتلال وعمليات الاقتحام والاغتيالات في الضفة الغربية ستواجه بمزيد من المقاومة والإصرار.

وقال صوافطة إن الاحتلال يتجرع الألم، جراء ضربات المقاومة المستمرة والمتصاعدة والممتدة في الضفة الغربية وغزة وخارج فلسطين.

وأضاف أن وحدة المقاومة وترابط ساحاتها وجبهاتها أربك الاحتلال، الذي يسعى بجرائمه المتكررة لاستعادة حالة الردع التي فقدها.

وشدد صوافطة على أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، وبدون المقاومة لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يواجه عدوه ويضعف من قدرته.

وشيعت الجماهير الفلسطينية في طولكرم ظهر اليوم السبت جثماني الشهيدين القساميين، حمزة خريوش وسامر الشافعي اللذين ارتقيا في اشتباك مع قوات الاحتلال بمخيم طولكرم.

وزفت حركة المقاومة الإسلامية حماس شهيدي طولكرم، القساميان خريوش والشافعي، ووجهت التحية لأبطال المقاومة الذين استطاعوا اكتشاف القوة الخاصة، وخاضوا معها اشتباكا ضاريا وأوقعوا في صفوفها إصابات محقّقة.

وقالت إن تصاعد جرائم الاحتلال ونزيف الدم الفلسطيني المتواصل والخطر المحدق بالمسجد الأقصى المبارك، يستدعي مواصلة اليقظة والنفير واستنهاض كل الطاقات الشعبية والميدانية لصد العدوان والدفاع عن شعبنا ومقدساتنا.