دعوات عالمية لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية الـ 75

أعلنت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا عن مظاهرة في 13 مايو، لإدانة التهجير القسري التاريخي لـ 750 ألف فلسطيني، وتدمير أكثر من 500 قرية فلسطينية عام 1948.

ودعت العديد من الجهات والمنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية للمشاركة في فعاليات وتظاهرات ستنظمها حول العالم من أجل إحياء ذكرى النكبة الـ 75 التي ستأتي في 15 مايو المقبل.

وأعلنت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا عن مظاهرة في 13 مايو، لإدانة التهجير التاريخي لـ 750 ألف فلسطيني إلى المنفى، وتدمير أكثر من 500 قرية فلسطينية.

بينما دعت منظمة CAPJPO-Europalestine الفرنسية للمشاركة في مسيرة دعما للقضية الفلسطينية يوم السبت 13 مايو في باريس، وذلك الساعة 2 ظهرًا انطلاقًا من ساحة شاتليه.

أمّا في إسبانيا، فمن المقرر تنظيم حفل موسيقي “موسيقى ضد النسيان – 75 عامًا كلاجئ فلسطيني”، وذلك في 15 مايو السعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي في قاعة “الريفيرا”.

كما ستشهد العاصمة الألمانية برلين مظاهرة 20 مايو، رغم قيود السلطات على تنظيم الفعاليات الداعمة للقضية الفلسطينية.

مظاهرات في أمريكا

وفي الولايات المتحدة، من المقرر تنظيم فعاليات داعمة للقضية الفلسطينية الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي، في منطقة كامبريدج سيتي هول.

وستشهد مدينة سياتل الأمريكية فعاليات لإحياء ذكرى النبكة في 13 مايو، الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، في متنزه “كال أندرسون”.

بينما ستشهد العاصمة النمساوية فيننا، تظاهرة في 13 مايو، الساعة 2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، تحت شعار “75 عامًا من الاستعمار وسرقة الأرض”.