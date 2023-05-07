جامعة النجاح.. عرين مهندسي القسام

على درب الفداء يسير أبناء الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، ومن خلال كتائب القسام حفروا أسمائهم في سجلات التاريخ بعمليات فدائية نوعية أوجعت الاحتلال ومستوطنيه.

ولسنوات طويلة كانت جامعة النجاح عريناً لمهندسي كتائب القسام الذين تخرجوا من الجامعة وأثخنوا في الاحتلال قتلاً وتدميراً.

مدرسة الاستشهاديين

ويعد الشهيد قيس عدوان، أحد أبرز خريجي جامعة النجاح الذي قاد كتائب عز الدين القسام، وأحد أبرز مهندسيها، ومن بين يديه خرجت أشهر العمليات الاستشهادية في انتفاضة الأقصى.

لمع اسم قيس عدوان مهندسًا قساميًا، ووضعته أجهزة أمن الاحتلال على قائمة المطلوبين للاغتيال، بعد أن أشرف على عمليات أدت لمقتل عشرات الجنود والمستوطنين.

واستشهد عدوان مع ثلة من المجاهدين في معركة الدفاع عن مخيم جنين عام 2002.

المهندس السادس

يعتبر المهندس السادس في كتائب القسام إحسان نعيم شواهنة من خريجي جامعة النجاح، الذين أثخنوا في العدو ومستوطنيه.

وارتقى شواهنة عام 2004 بعد اشتباك دام لساعات طويلة في نابلس أدى إلى تكبيد قوات الاحتلال خسائر في صفوفها.

ومن أبطال الجامعة الشهيد القسامي مهندس الحاسوب مهند حمامرة الذي كان شعلة مضيئة في رحاب الجامعة، وقاد فعاليات الكتلة الإسلامية.

واستشهد حمامرة عام 2003 بعد زراعته عبوة ناسفة لدورية صهيونية كانت تمر على شارع التفافي.

شرف القسام

ونالت جامعة النجاح شرف التحاق القائد القسامي ثابت صلاح الدين عيادة في صفوف طلبتها بكلية الهندسة المعمارية.

واستشهد عيادة خلال اشتباك مسلح خاضه مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم.

رسالة إلى "نتانيا"

ومن كلية الهندسة في جامعة النجاح تخرج أيضاً الاستشهادي القسامي حامد فالح أبو حجلة الذي نفذ عملية فدائية في مدينة أم خالد "نتانيا" بسيارة مفخخة أدت إلى إصابة 55 مستوطنًا وتدمير 34 محلًا تجاريًا و24 سيارة.

وفي جامعة النجاح درس الشهيد محمد الحنبلي الهندسة وكان محرِّك الأطر الطلابي لحماس ثم أميراً لها، ورئيساً للمؤتمر العام لمجلس اتحاد الطلبة.

وقاد الحنبلي كتائب القسام في مدينة نابلس إلى أن استشهد عام 2003 بعد اشتباك خاضه مع قوات الاحتلال أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخرين.

قائمة الشرف

يضاف إلى مهندسي القسام قائمة طويلة من أبناء جامعة النجاح أمثال أمير الكتلة الإسلامية فيها، عاصم عصيدة الذي استشهد في اشتباك مسلح مع الاحتلال عام 2002 بعد يوم من تنفيذه عملية إطلاق نار أدت لمقتل 10 من جنود الاحتلال.

أما القسامي عاصم ريحان ابن جامعة النجاح، فهو منفذ عملية "عمانوئيل" البطولية التي أسفرت عن مقتل 22 مستوطناً وإصابة العشرات.

وكذلك الشهيد القسامي عبد الرحيم جرادات الذي استشهد عام 1996 برصاص قوات الاحتلال بعد تنفيذه سلسلة من العمليات الفدائية.