أونروا تحذر من استخدام مياه الشبكة القديمة بمخيم عين الحلوة

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أهالي مخيم عين الحلوة في صيدا جنوب لبنان، من تلوث مياه الشبكة القديمة في المخيم، واختلاطها بالصرف الصحي.

وقال قسم إدارة الخدمات لدى الوكالة في بيان توضيحي اليوم الاثنين، إنّ عدداً من المنازل في المخيم تستعمل مصدرين للمياه، أحدها شبكة مياه قديمة ملوثة كليّاً بمياه الصرف الصحي.

وأوضحت أن فريق مختص من المهندسين، أجرى فحوصات مخبرية لتحديد مصدر التلوث، مؤكدة أنه قام باتخاذ الإجراءات المناسبة لحل المشكلة.

ودعت "أونروا"، إلى إن الإصرار على الاستفادة من الشبكة الحديدية المهترئة القديمة، قد يعرض افراد العائلة الى مشاكل صحية خطيرة، وقد يلحق الضرر بالشبكة الجديدة أيضا.

ودعت "أونروا" اللجان الشعبية في المخيم، إلى حث الأهالي على ضرورة الالتزام بالشبكة الدائرية الجديدة التي تم إنشائها في عام ٢٠١٥، داعية لفصل كافة التمديدات عن الشبكة القديمة.

ويحتوي مخيّم عين الحلوة على 11 بئر مياه، 2 منها تحت الإشراف المباشر لوكالة "أونروا" وهي بئر حي الصفصاف، وبئر سعد صايل، وتعتبر وكالة "أونروا" المسؤول الأوّل عن توفير البنى الخدمية الأساسية كالمياه والصرف الصحي وسواها.