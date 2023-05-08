هل تتسبب الخلافات الداخلية بانهيار (ائتلاف نتنياهو)؟!

أكدت صحيفة معاريف الإسرائيلية، الأنباء حول الخلاف بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وسط اتهامات من أعضاء كنسيت للأخير بسعيه لإسقاط الائتلاف الحكومي.

ونقلت "معاريف" عن مسؤولين في الائتلاف الحكومي في "إسرائيل" قولهم، إن الاتصال بين "نتنياهو" و "بن غفير" قد توقف تمامًا، ومن الصعب معرفة إلى أين سيقود هذا الخلاف، مؤكدين على ضرورة إنهاء الخلافات قبل تسببه بانهيار الائتلاف.

ويطالب "بن غفير" من أجل إنهاء خلاف مع "نتنياهو"، بتنفيذ عملية عسكرية في الضفة الغربية، إضافة إلى إلغاء قرار تجميد قانون الإصلاحات القضائية، بحسب إذاعة كان العبرية.

وأوضحت "كان" أن "بن غفير" يطالب أيضًا، بمشاركته في المناقشات حول القضايا المتعلقة بالأمن، والتي أبعده نتنياهو عنها، إضافة إلى تشديد الإجراءات على الأسرى الفلسطينيين.

وبيّنت أن نتنياهو أرسل مبعوثين مختلفين إلى "بن غفير" في محاولة لتسوية الخلاف، لكن الأخير رفض ذلك متعصبًا لمطالبه، مشيرةً إلى أن نتنياهو لم يوافق حتى الآن على أي من تلك المطالب.

ويوم الأحد الماضي، قاطع "بن غفير" وحزبه الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بسبب إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين.

وقال "بن غفير" إنه يجب على الحكومة تغيير سياستها لتصبح يمينية بالكامل.

ورد على تصريحات بن غفير، قال رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، دافيد بيتان، إنه لا يجب علينا القيام بكل سياسات حزب بن غفير، ولا يمكنهم التهديد والتوقف عن التصويت، هذا غير مناسب، هذا يخلق ديناميكية لسقوط الحكومة.

ويضاف هذا الخلاف إلى سلسلة خلافات ظهرت داخل حكومة نتنياهو، أبرزها تجميد الإصلاحات القضائية، وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى تصاعد العمليات الفلسطينية.