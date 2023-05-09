حزب الله يعلن تأييده لخيارات المقاومة في الرد على الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني تضامنه الكامل مع حركة الجهاد الإسلامي وتأييده التام والصريح لكلّ الخيارات والخطوات التي تتخذها قيادة الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية لردع العدو (الإسرائيلي) وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته.
ونعى الحزب في بيان له القياديين الكبار في حركة الجهاد الإسلامي: الشهيد جهاد شاكر الغنام، الشهيد القائد خليل صلاح البهتيني والشهيد طارق محمد عز الدين الذين ارتقوا مع عائلاتهم جراء العدوان (الإسرائيلي) الغادر على قطاع غزة فجر اليوم.
وأكد أن قتل قادة المقاومة سيزيد الأمة وعياً ووحدة ويجعلها أشد عزيمة وصلابة وتصميماً على المضي في خيار الجهاد والمقاومة حتى تحقيق النصر الكامل بإذن الله وما ذلك على الله بعزيز.
وبين الحزب أن ما قام به العدو من غارات وحشية استهدفت المقاومين والنساء والأطفال هي جريمة موصوفة بحق الإنسانية تجسّدت فيها كلّ معاني الغدر والإرهاب وترويع الآمنين، وهي برسم كلّ المنظمات الإنسانية والدولية والحكومات وما يسمى بالضمير العالمي لاتخاذ المواقف والخطوات المناسبة في مواجهة هذا الإجرام المتمادي.