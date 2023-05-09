حزب الله يعلن تأييده لخيارات المقاومة في الرد على الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني تضامنه الكامل مع حركة الجهاد الإسلامي وتأييده التام والصريح لكلّ ‏الخيارات والخطوات التي تتخذها قيادة الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية لردع العدو (‏الإسرائيلي) وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته.

ونعى الحزب في بيان له القياديين الكبار في حركة الجهاد الإسلامي: الشهيد جهاد شاكر الغنام، ‏الشهيد القائد خليل صلاح البهتيني والشهيد طارق محمد عز الدين الذين ارتقوا مع عائلاتهم جراء العدوان (الإسرائيلي) الغادر على قطاع غزة فجر اليوم.‏

وأكد أن قتل قادة المقاومة سيزيد الأمة وعياً ‏ووحدة ويجعلها أشد عزيمة وصلابة وتصميماً على المضي في خيار الجهاد والمقاومة حتى ‏تحقيق النصر الكامل بإذن الله وما ذلك على الله بعزيز.‏

وبين الحزب أن ما قام به العدو من غارات وحشية استهدفت المقاومين والنساء والأطفال هي ‏جريمة موصوفة بحق الإنسانية تجسّدت فيها كلّ معاني الغدر والإرهاب وترويع الآمنين، وهي ‏برسم كلّ المنظمات الإنسانية والدولية والحكومات وما يسمى بالضمير العالمي لاتخاذ المواقف ‏والخطوات المناسبة في مواجهة هذا الإجرام المتمادي. ‏