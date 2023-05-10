مسيرة طلابية في جامعة بيرزيت وفاءً للشهداء المقاومين في قباطية

خرجت مسيرة طلابية اليوم الأربعاء، في جامعة بيرزيت وفاءً للشهداء المقاومين الذين ارتقوا صباح اليوم في بلدة قباطية، إلى جانب جميع الشهداء الفلسطينيين.

وهتف المشاركون بشعارات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالثأر للشهداء الأبطال، الذين يضحون بأرواحهم في سبيل دحر المحتل وتحرير فلسطين.

وشارك في المسيرة كوادر من الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت، إلى جانب الأطر الطلابية الأخرى، مؤكدين على ضرورة التوحد لمواجهة جرائم الاحتلال.

وارتقى فجر اليوم الشهيد المقاوم راني قطنات من مخيم جنين، والشهيد المقاوم أحمد عساف من مخيم جنين، وذلك خلال تصديهما لاقتحام قوات الاحتلال وخوضهما اشتباكات مسلحة.

وشاركت جماهير غاضبة في الضفة الغربية أمس، بوقفات تضامنية مع أهالي قطاع غزة، وفعاليات منددة بجرائم الاحتلال التي تستهدف أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، تنفيذ عملية "ثأر الأحرار"، والتي تمثلت بتوجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع ومستوطنات وأهداف الاحتلال، رداً على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس.

وأكدت أن استهداف المنازل المدنية والتغول على أبناء شعبنا ورجالنا وأبطالنا، هو خط أحمر، سيواجه بكل قوة وسيدفع الاحتلال ثمنه غاليا، مشددة على أن المقاومة جاهزة لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه وعنجهيته، فإنّ أياماً سوداء بانتظاره.

وتابعت بقولها: "ستبقى المقاومة في كل جبهات الوطن وحدة واحدة، سيفا ودرعا لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وتصاعدت الدعوات في الضفة الغربية، للاشتباك مع قوات الاحتلال والخروج بمسيرات نحو نقاط التماس في كافة المناطق، نصرة لغزة وثأراً للشهداء.

وأكدت الدعوات على ضرورة أن يلتحم الشباب الثائر في الضفة، بالمقاومة لتوحيد الساحات وتوسيع دائرة المواجهة مع الاحتلال.