(إسرائيل) تتأهب بعد اغتيال قائد في سرايا القدس

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية صباح اليوم الخميس، قذائف صاروخية صوب مستوطنات غلاف غزة، وذلك بعد هدوء حذر لعدة ساعات، عقب سلسلة الغارات التي شنها الطيران الحربي (الإسرائيلي) فجرا، وأسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين.

وأفادت وسائل الإعلام (الإسرائيلية)، بأن صافرات الإنذار دوت في عدة مستوطنات في غلاف غزة، لتنذر بتجدد القصف وإطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة.

وقالت القناة (الإسرائيلية) الرسمية (كان) إنه "بعد 8 ساعات ونصف على آخر إطلاق من غزة، دوت صفارات الإنذار في كيسوفيم".

وعقب ذلك، تم رصد 6 قذائف هاون أطلقت من القطاع باتجاه مستوطنة كيسوفيم.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال صباح اليوم الخميس، بأن 507 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة، منذ أمس الأربعاء.

وقال إنه تم تمديد العمل بالتعليمات الخاصة على الجبهة الداخلية (الإسرائيلية) والبقاء بالقرب من المباني المحصنة حتى الجمعة الساعة 2:00 مساء. منوهًا إلى أن الإجراء يشمل شاطئ زيكيم، وحركة القطارات من سديروت إلى عسقلان.

وتجدد إطلاق القذائف الصاروخية بعد اغتيال علي غالي القائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي) وجهاز (الشاباك).

وأفاد مراسل الشؤون العسكرية لموقع (واللا)، أمير بوخبوط، بأن تقديرات الجيش (الإسرائيلي) تشير إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تستعد للرد على الاغتيال بإطلاق وابل من الصواريخ.

وأوضح أن رئيس هيئة الأركان ورئيس جهاز (الشاباك) أشرفا على اغتيال قائد الوحدة الصاروخية في سرايا القدس.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن المؤسسة الأمنية (الإسرائيلية) تستعد لرد واسع من حركة الجهاد بعد اغتيال مسؤول الوحدة الصاروخية في حركة الجهاد.

ومع استمرار العدوان على قطاع غزة، قال وزير خارجية الاحتلال (الإسرائيلي) إيلي كوهين، إن لدى (إسرائيل) دعما كاملا من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وأكد أن حكومته سترد على من يريد إيذاء (إسرائيل)، حسب قوله.