25 شهيدًا منذ بدء العدوان (الإسرائيلي) على غزة

يتواصل العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة، اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي، حيث استهدفت طائرات الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح اليوم شقة سكنية في أبراج حمد غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.



واغتالت طائرات الاحتلال (الإسرائيلي)، قائد الوحدة الصاروخية بسرايا القدس وعضو مجلسها العسكري (علي غالي).

وارتفعت حصيلة العدوان (الإسرائيلي) على القطاع، صباح اليوم الخميس، إلى 25 شهيدًا.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان لها، إنّ حصيلة الشهداء ارتفعت في القطاع منذ فجر الثلاثاء الماضي إلى 25 شهيدًا، وعدد الإصابات إلى أكثر من 76 بينها إصابات خطيرة.

وقد شهدت الساعات الأخيرة استمرار إطلاق دفعات من الصواريخ من غزة، وغارات للطيران الحربي (الإسرائيلي) فجر الخميس.

ووصلت بعض صواريخ المقاومة مساء أمس إلى (تل أبيب)، حيث سمع دوي عدة انفجارات في محيط المدينة.

وأدَّى العدوان إلى وقوع أضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين، حيث طال القصف الجوي الشقق السكنية والأراضي الزراعية.

وردَّت المقاومة الفلسطينية عبر غرفة العمليات المشتركة بعملية (ثأر الأحرار) على جريمة اغتيال الاحتلال لقادة سرايا القدس فجر الثلاثاء الماضي.

وقبل ذلك، تبادلت المقاومة الفلسطينية والاحتلال القصف في الساعات الأخيرة، فيما لا تزال مصر وقطر والأمم المتحدة مستمرة بالعمل على التوصل لاتفاق لوقف وإنهاء الجولة الحالية من العدوان (الإسرائيلي).