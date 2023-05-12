الاحتلال ينشر معطياته حول الصواريخ والإصابات في جولة القتال

نشر جيش الاحتلال صباح اليوم آخر معطياته حول إطلاق الصواريخ من قطاع غزة وذلك مع استمرار العدوان على القطاع.

وذكر الناطق العسكري أنه جرى رصد اطلاق 866 صاروخ من القطاع، اجتاز منها 672 السياج الفاصل، بينما تم تسجيل 163 إطلاق فاشل للصواريخ.

وعلى صعيد عمليات اعتراض الصواريخ قال الناطق العسكري أنه جرى اعتراض 260 صاروخ، وذلك بنسبة اعتراض وصلت الى 91% وهي النسبة الأدنى في الاعتراض مقارنة بالجولات السابقة التي كانت تصل فيها النسبة إلى أكثر من 95%.

وعلى صعيد الغارات (الاسرائيلية) على القطاع فقد جرى تسجيل ضرب 215 هدفاً في القطاع.

أما بخصوص الأضرار التي ألحقتها الصواريخ الفلسطينية فقد ذكرت مصادر عبرية أن عشرات المنازل تضررت بفعل سقوط الصواريخ والتي يصل عددها إلى قرابة 30 منزل ، بالاضافة لتضرر البنى التحتية والمركبات.

وعلى صعيد الإصابات فقد تم تسجيل مقتل (اسرائيلي) حتى الآن وإصابة 57 آخرين بجراح، منهم 30 ما بين طفيفة الى متوسطة، بينما أصيب البقية بحالات من الهلع.

المصدر: وكالة صفا