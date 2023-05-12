فلسطينيون يتظاهرون في أم الفحم تعزيزًا لصمود الأهالي في غزة

تظاهر عشرات الفلسطينيين مساء أمس الخميس في مدينة أم الفحم، تنديدًا بالعدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة، والذي أسفر عن ارتقاء 28 فلسطينيًا.

وحمل الفلسطينيون مجموعة من الشعارات التي رفعها المتظاهرون في الوقفة، وأبرزها: "من أم الفحم تحية، لغزتنا الأبدية"، "غزة غزة رمز العزة"، "علي علي علي صوتك".



وأكد الفلسطينيون على فخرهم بما تقوم به غزة في الدفاع عن الفلسطينيين، ودعو للمشاركة والحشد في الوقفة بالمدينة.

وشدد الفلسطينيون على أن المشاركة في مثل هذه الوقفات والتظاهرات يدعم الأهالي في غزة ويعزز صمودهم.

وتواجدت الشرطة (الإسرائيلية) بكثافة في محيط التظاهرة قبيل انطلاقها بدقائق قليلة.

المصدر: الجرمق الإخباري