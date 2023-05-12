المباحث العامة بغزة تُحرر 5 محاضر ضبط لتجار مُخالفين 

حررت دائرة مباحث التموين، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، 5 محاضر ضبط لعدد من التجار المخالفين والمحتكرين، و10 محاضر إتلاف لبضائع منتهية الصلاحية.

وأوضحت مباحث التموين أنها نظمت جولات لمتابعة توفُّر السلع ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار والاستغلال في ظل العدوان (الإسرائيلي) على شعبنا.

وأشارت إلى أنها ضبطت 500 كيلو من الدقيق، و260 طبق بيض، و100 كغم من الخضار لارتفاع أسعارها.

وأفادت مباحث التموين بأنها أحالت ملفات التجار المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم وفقاً للقانون.

وفي ذات السياق، حررت مباحث التموين 10 محاضر اتلاف لمواد تموينية منتهية الصلاحية، ولظهور علامات فساد عليها.

ودعت مباحث التموين المواطنين للإبلاغ عن أية حالات احتكار أو استغلال أو تلاعب بأسعار المواد الأساسية والتموينية، على الرقم المحمول 0595959400، أو الإبلاغ عبر الرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية 109.