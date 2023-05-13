مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في كفر مندا بالداخل المحتل

قُتل الشاب محمد إبراهيم زعرورة (21 عاما)، وأصيب آخر بجروح متوسطة، في جريمة إطلاق نار، فجر اليوم السبت، في بلدة كفر مندا بالداخل المحتل.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية ونقلت المصابين إلى المستشفى للعلاج، وهناك أقر الأطباء بوفاة زعرورة متأثرا بإصابته بجروح حرجة.

وفي الناصرة، قُتل أمس الشاب أسامة مروات (24 عاما) إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في شارع (توفيق زياد)، مساء أمس الجمعة.

وبهذه الجريمة، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم إلى 68 قتيلا، بينهم 5 نساء قتلن في جرائم عنف مختلفة.

ومقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فإن عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل زاد أكثر من الضعف.

ويشهد الداخل المحتل تصاعدا متواصلا في جرائم القتل وأحداث العنف، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال (الإسرائيلي) عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة، وسط شواهد تدل على تواطؤ الأجهزة (الإسرائيلية) مع عصابات الإجرام.