جماهير الرياضة العربية تُناصر غزة بحناجرها

تضامنت جماهير الرياضة العربية مع القضية الفلسطينية في ظل العدوان "الإسرائيلي" الذي شنه الاحتلال على غزة خلال الأيام الماضية.

وشنت (إسرائيل) عدواناً جديداً على غزة، تعمد الاحتلال فيه استهداف المدنيين راح ضحيته أكثر من 33 شهيداً وإصابة المئات أغلبهم من النساء والأطفال،

وبرزت جماهير نادي الوحدة السوري، في واجهة التضامن العربي مع غزة بعدما رفعت الجماهير خلال مباراة الفريق لكرة السلة أمام الكرامة، لافتة كبيرة كُتب عليها: "أول العرب هم الفلسطينيون وآخر العرب هم الفلسطينيون، وبينهما لا يوجد أحد.. يوم العودة".

ورددت الجماهير السورية المتواجدة على المدرجات بحناجرها، هتافات داعمة لفلسطين من بينها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تُظهر فيها جماهير الوحدة دعمها لفلسطين، ففي شهر نوفمبر الماضي رفعت صوراً لشهداء فلسطين، في نهائي كأس السوبر لكرة السلة بين فريق الوحدة مع نظيره أهلي حلب.

وفي نفس السياق عبرت جماهير نادي الوحدات الأردني، عن تضامنها مع قطاع غزة، بعد الجرائم الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الأبرياء منذ الثلاثاء الماضي.

وهتفت جماهير الوحدات لغزة خلال لقاء فريقها مع فريق نادي سحاب، ضمن بطولة درع الاتحاد الأردني لكرة القدم. وقالت الجماهير بصوت واحد: "غزتنا غزة أحرار والأحرار اللي فيها .. مهما الغاصب ولّع النار .. ما تُطفئ الثورة اللي فيها".

واستمرت في ترديد الهتافات " يا غزة ما أغلي ترابك .. كل العالم أحبابك".

وتفاعل الآلاف من الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي مع هتافات الجماهير الأردنية, إذ اعتبروها أحد الداعمين للقضية الفلسطينية، لا سيما أنّ لها الكثير من المواقف السابقة الرافضة للتطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي".