اتحاد الكرة يفتتح دورة المدربين للمستوى (A)

افتتح اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء دورة المدربين للمستوى الأول (A) بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وإشراف المحاضر الآسيوي الكابتن عبد الناصر بركات والتي تقام في قاعة المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وحضر حفل الافتتاح إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، وعبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وياسر رضوان رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، وسامي أبو الحصين الأمين العام المساعد ، والمحاضرين محمود زقوت، وعماد هاشم، ومحمد أبو عيطة.

وأكد أبو سليم أن الدورة الحالية تشكل نقلة نوعية لتطوير المدربين في المحافظات الجنوبية، مشيداً بالجهود التي تبذلها اللجنة الفنية لإقامة الدورات التدريبية المختلفة.

وشكر أبو سليم الفريق جبريل الرجوب رئيس اتحاد الكرة على حرصه الدائم على إقامة الدورات التدريبية في الوطن لتطوير كرة القدم الفلسطينية.

وتمنى أبو سليم التوفيق للمدربين وضرورة الالتزام والاستفادة من المحاضرات النظرية والعملية.

بدوره أكد هنية أن إمكانيات المجلس الأعلى للشباب والرياضة مسخرة لاحتضان كافة الأنشطة والبرامج الرياضية التي ينظمها اتحاد الكرة.

وأشاد هنية بدور اتحاد الكرة في تطوير المدربين في محافظات قطاع غزة.

الكابتن عبد الناصر بركات وجه الشكر لسيادة الفريق جبريل الرجوب على اهتمامه الكبير على إقامة الدورات التدريبية، ودعمه اللامحدود للمنظومة الرياضية.

وشدد بركات على أهمية الالتزام في الدورة التي تقام لأول مرة في غزة لتشكل بداية انطلاق المزيد من الدورات المختلفة.

من جهته قال رضوان أن اللجنة الفنية تبذل جهوداً كبيرة لإقامة الدورات التدريبية الآسيوية ، مشيراً إلي أن اللجنة تهدف إلي إقامة دورة pro في فلسطين في إنجاز سيشكل نقلة نوعية للمدرب الفلسطيني.

وشكر رضوان المجلس الأعلى للشباب والرياضة على تسخير كافة الإمكانيات لاحتضان أنشطة اتحاد الكرة المختلفة.