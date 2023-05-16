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فدائي الخماسي في المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب

قرعة البطولة
قرعة البطولة

الرسالة نت

 

أوقعت قرعة كأس العرب لكرة الصالات منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات مصر، العراق ، موريتانيا.

وتنطلق البطولة على الصالة الرياضية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6-16/ يونيو المقبل .

وجرت مراسم القرعة بحضور ممثل فلسطين صلاح أبو العطا رئيس لجنة الكرة الشاطئية والصالات في اتحاد كرة القدم، الذي يترأس بعثة منتخب كرة القدم الشاطئية الذي يشارك في بطولة كأس العرب المقامة في جدة.

ووجه أبو العطا شكره إلي الاتحادين العربي والسعودي على الجهود المبذولة لإقامة البطولات المختلفة على صعيد الصالات والكرة الشاطئية.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/283275

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منتخب فلسطين الفدائي منتخب الخماسي كأس العرب لكرة القدم الصالات

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