كيف أجعل طفلي سريع الحفظ؟

إحدى المشكلات التي يواجهها أطفال المدارس هي نسيان ما درسوه، حيث يتم تدريس جميع الطلاب في الفصل بنفس الطريقة من قبل نفس المعلم؛ ويتبعون نفس الكتاب المدرسي؛ كما يكتبون أيضًا اختباراتهم بناءً على نفس ورقة الأسئلة.

إذن، لماذا لا يحصلون ويتفاوتون في العلامات؟ هناك عدة أسباب لذلك، ولكن السبب الأكثر شيوعًا والأكثر أهمية هو أن العديد من الأطفال لا يتذكرون ما درسوه، حتى الطالب الجيد الذي يبذل الكثير من الجهد والعمل الجاد قد ينتهي به الأمر بالحصول على درجات منخفضة في الامتحانات لأنه نسي ما تعلمه.

كأمهات كيف يمكنك مساعدة طفلك وتعليمه كي يتغلب على هذه المشكلة؟ إليكِ النصائح:

اقرأي له/ ها جيدًا

تأكدي من أن طفلك ينمي عادة قراءة دروسه يوميًا في المنزل، يجب أن يراجع بدقة كل ما تم تدريسه في المدرسة في ذلك اليوم. سيساعده ذلك على فهم الدرس بسهولة وتذكره جيدًا أيضًا.

كما سيساعد ذلك طفلك على إعداد مخطط لقراءة الدروس على فترات منتظمة حتى يراجع كل درس بشكل صحيح. ولن يواجه أي مشكلة في تذكر الإجابات أثناء الامتحان.

دربي طفلك على تذكر الكلمات الرئيسية

عندما لا يتذكر طفلك ما درسه، سيجد صعوبة في كتابة إجابة مناسبة في الامتحان. لإصلاح هذه المشكلة، قومي بتدوين بعض الكلمات الأساسية لكل إجابة واحتفظي بها، عندما تكون على وشك كتابة الإجابة، ذكريه بالكلمات الرئيسية.

اكتبي له كي يتدرب

يجب أن يتدرب طفلك على كتابة الإجابات عندما يستعد للامتحانات. كتابة إجابة مرة واحدة تساوي قراءتها عدة مرات. سيساعده ذلك على تذكر الإجابات أثناء الامتحانات.

أزيلي شكوكه

إذا كان المعلم يقوم بتدريس درس وكان لدى طفلك شك، شجعيه أن يسأل المعلم لتوضيح الأمر من قبله على الفور، مهما كان صغيراً. فإن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى عدم قدرته على فهم الدرس بشكل صحيح.

اتبعي نظاماً غذائياً سليماً مع الراحة

من المهم جدًا أن يأكل الأطفال أطعمة مغذية، خاصة أثناء الامتحانات. هذا سوف يساعد في التمثيل الغذائي السليم، وبالتالي سيعزيز الذاكرة واليقظة. اجعلي طفلك يأكل الكثير من الفواكه والخضروات.

وتجنبي إعطاءه الوجبات السريعة. تأكدي أيضًا من حصوله على القدر المناسب من الراحة والنوم.

اجعلي طفلك يلعب دور المدرس

لفهم الدروس وتذكرها بشكل صحيح، يمكنك جعل طفلك يلعب دور المعلم أحيانًا ويعلم أصدقاءه. يمكنه القيام بذلك عندما يجلس الأطفال معًا للدراسة الجماعية. يساعده تعليم الآخرين على معرفة الأجزاء التي يحتاج إلى مراجعتها مرة أخرى.