أيمن عودة يُنهي مسيرته السياسية في الكنيست

أنهى عضو الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرته السياسية في الكنيست بعد 8 سنوات في السياسة (الإسرائيلية)، وفق القناة 12.

وقال "عودة" في عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"إنني قررت ألا أترشح للدورة القادمة للكنيست".

وأوضح "عودة"، أنه اتخذ موقفًا مسؤولًا تجاه الشعب الفلسطيني والوحدة الوطنية، بألا يترشّح للمرة القادمة في "الكنيست"، مُبيّنًا أنه يسعى بمنهجية مع الجميع من أجل العمل على بناء أوسع وحدة مبنية على خط وطني.

وأردف أنه اعتمد في مسيرته السياسية رؤية مبنية على ركيزتين "الوطني والمدني"، مُشددًا على ضرورة وضع الوزن السياسي لصالح الشعب الفلسطيني وقضاياه الكبرى.

من هو أيمن عودة؟

ولد في مدينة حيفا في 1975 ، وحصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأصبح عضوًا للكنيست عن القائمة العربية المشتركة.

واهتم بإطلاق الأسماء العربية على شوارع القرى ومدن الداخل المحتل، وتحقق ذلك في عشر قرى ومدن.