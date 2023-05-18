الكاتب مخول: مسيرة الأعلام المستحدثة في اللد تهديد للوجود الفلسطيني

قال الكاتب من الداخل المحتل أمير مخّول إن مسيرة أعلام الاحتلال في القدس تأتي لترسيخ احتلال المدينة وضمها وللسيطرة على معالمها ومقدساتها وروايتها، ولإنكار الوجود والحق الفلسطينيين.

وبين أن مسيرة الأعلام التي تم استحداثها في اللد تأتي تهديداً للوجود الفلسطيني في المدينة، وتحمل رسالة التطهير العرقي و"التفوق اليهودي" العنصري.

وأكد أن فصول النكبة والاستعمار الاستيطاني الزاحف تتواصل، كما تتواصل معركة الصمود والكرامة الوطنية والحرية التي يتصدرها الناس أبناء وبنات شعب فلسطين.

وتشهد مدينة اللد حالة استنفار كبيرة بالتزامن مع مسيرة الأعلام الاستفزازية، حيث أغلقت شرطة الاحتلال الشوارع ووضعت الحواجز على الطرقات المؤدية للمسجد الكبير في المدينة.

وتجمع آلاف المستوطنين للانطلاق في مسيرة الأعلام الاستفزازية في مدينة اللد، بعدما بدأوا في الحشد والتجمع منذ ساعات الصباح.