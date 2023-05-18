انطلاق مسيرة الأعلام الصهيونية في القدس

انطلقت "مسيرة الأعلام" الصهيونية عصر اليوم الخميس، في مدينة القدس بالتزامن مع انتشار مكثف لشرطة الاحتلال (الإسرائيلي) وقوات حرس الحدود لتأمينها.

وتُثير هذه المسيرة التي ينظمها المستوطنون في ذكرى احتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس التي يعتبرونها عاصمة دولتهم، غضب الفلسطينيين الذين يسعون إلى أن تكون القدس عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وسبقت المسيرة اقتحام 1262 مستوطنًا لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحمايةٍ من شرطة الاحتلال التي أفرغت المسجد من المصلين، وأبعدت الشبّان عن مسار الاقتحامات، وسط إجراءات أمنية مُشددة.

ومن المتوقع، أن يصل وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) إيتمار بن غفير إلى مدينة القدس؛ للمشاركة في مسيرة الأعلام.

وفي وقتٍ سابق، تجمّع آلاف المستوطنين أمام كنيس يهودي بمدينة القدس، قُبيل انطلاقهم نحو حائط البراق جنوب السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك؛ وذلك تمهيدًا لِما تُسمى "مسيرة الأعلام" الاستيطانية.

وكانت جماعات "الهيكل" المتطرفة، أعلنت قبل أيام عزمها على اقتحام المسجد الأقصى ضمن فعالياتها المقامة خلال "مسيرة الأعلام"، وذلك عبر حشد 5 آلاف مستوطن متطرف.

وتقدمت هذه الجماعات بطلب رسمي للسماح للمستوطنين المتطرفين بالدخول إلى "الأقصى" ضمن مسار "مسيرة الأعلام"، وذلك عبر باب الأسباط، بدلًا من باب المغاربة، لكن مصادر إعلامية أكدت أن هذه الطلب لن يتم الموافقة عليه.

ويتخلل المسيرة الاستفزازية التي تنتهي عند حائط البراق قبيل غروب الشمس، رقصٌ بالأعلام (الإسرائيلية)، وهتافات تُمجّد الاحتلال وتُسيء للفلسطينيين ورموزهم الدينية والوطنية، وفي كثيرٍ من الأحيان يُساء لنبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام.