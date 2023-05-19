أفضل الزيوت لشعر المولود وفوائدها

لا يمكننا أن نجزم أن هُناك أفضل زيت لشعر المولود بل هناك مجموعة من الزيوت المفيدة لشعر الرضع، تعرفي عليها فيما يأتي:

أفضل زيت لشعر المولود

توجد اختيارات عديدة جيدة وآمنة لطفلكِ الرضيع، يمكنكِ التعرف عليها في هذا المقال فتابعي القراءة.

1. زيت الزيتون

يقدم زيت الزيتون لرضيعكِ عدة فوائد يمكنه الاستفادة منها، مثل

التخلص من الحكة:

تعد حكة فروة الرأس شائعة عند الرضع هذا بسبب حاجة فروة الرضع للترطيب أكثر من البالغين، لذا يمكنكِ وضع القليل من الزيت على فروة الطفل ودلكي الفروة بها.

الوقاية من التصاق شعر المولود

يمكن لزيت الزيتون أن يمنع تشابك شعر طفلكِ الرضيع ويمنعه من أن يلتصق ببعضهِ البعض، فزيت الزيتون سريع الامتصاص على الفروة فلن يكون ثقيلًا عليها، إضافةً لذلك تساعد مركبات البوليفينول "Polyphenol" الموجودة فيه على منع تكون الزهم الذي يقيد نمو الشعر.

الوقاية من الالتهابات:

قد تكون فروة شعر رضيعكِ معرضة لتكاثر الفطريات وقمل الرأس والتهاب الجلد الدهني أو غطاء المهد، إذ تُساعد الخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة في زيت الزيتون على منع تطور الالتهابات والحفاظ على صحة رأس الطفل.

تقوية شعر المولود:

يمكن تصنيف زيت الزيتون كأفضل زيت لشعر الرضع؛ لأنه فعّال جدًا في جعل الشعر قويًا ولامعًا، كما أنه يكسب الشعر نعومة ويقوي ملمسه فهو يتغلغل بسهولة في جذع الشعر ويحافظ على رطوبة الشعر.

المُساهمة في نمو شعر المولود:

يحتوي زيت الزيتون على أحماض دهنية وفيتامين هـ؛ مما يُساعد على تقليل تساقط الشعر وتسريع نمو الشعر؛ لهذا السبب ينصح الأطباء بوضعه على شعر الطفل وتدليك الرأس به قبل الاستحمام.

2. زيت الأرغان

كما يمكن تصنيف زيت الأرغان كواحد من أفضل زيت لشعر الرضع للأسباب الآتية تعرفي عليها:

الوقاية من العدوى:

يمكن وضع زيت الأرغان على فروة الرأس للحماية من التهابات الجلد كالتهاب الجلد الدهني الذي يسبب ما يسمى بقلنسوة المهد والذي يُعتقد أن السبب وراءه هي عدوى فطرية تظهر كقشور صفراء دهنية تتراكم على الفروة.

التحسين من شعر المولود:

كما يمكن أن يساهم زيت الأرجان في تكثيف شعر الطفل ونمو شعره من جديد، كما يساعد على التقليل من تجعد الشعر وتنعيمه، ويتخلص من الشعر الباهت والمتقصف والهش عبر أخذ بضع قطرات من الزيت وتدليك فروة الرضيع بهِ.

3. زيت جوز الهند:

كأفضل زيت لشعر الرضع يمكننا إضافة زيت جوز الهند؛ بسبب خصائصه التي تمكن الشعر من الاحتفاظ برطوبته وإبقائه ناعمًا وتخليصه من التجعدات التي فيه ومنع ظهور قشرة الرأس. كما يمكن استخدامه في علاج الطفح الجلدي الذي يتسبب في ظهور بقع قشرية أو دهنية أو متقشرة على فروة رأس الطفل عبر وضعه على فروة رأس الطفل ثم شطفه بعد 20 دقيقة مع استخدام فرشاة شعر ناعمة للتخلص من أي قشور.

4. زيت اللوز

يعد زيت اللوز مفيدًا جدًا لشعر الرضع فهو غني بمركبات، مثل: فيتامين هـ، والمغنيسيوم الذان يعززان من نمور الشعر ويساعدان على تقوية الشعر، كما أن التدليك باستخدامه يمنع من تساقط شعر الأطفال.

يستخدم زيت الزيتون لعلاج مشكلة قشرة الرأس التي تظهر عند الأطفال حديثي الولادة، ويتم استخدامه من خلال وضع كمية صغيرة من زيت الزيتون في راحة اليد، ثمّ ندلك بالزيت على فروة الرأس، ونتركه لمدّة 10 إلى 15 دقيقة.

ثمّ نغسل شعر المولود بشامبو خفيف وماء دافئ، ثمّ نزيل القشرة باستخدام المشط من رأس الطفل، ونكرر غسل الشعر لتأكد من خلوه تماماً من زيت الزيتون، ونجفف الشعر بالمنشفة جيداً.

لماذا يسقط شعر المولود؟

يستخدم زيت الزيتون وزيوت طبيعية أخرى مثل زيت المشمش أو زيت اللوز، وذلك من خلال وضع كمية صغيرة من زيت الزيتون على الشعر وفروة الرأس، وندلك به الشعر جيداً.

أو يمكن مزج زيت الزيتون مع أحد الأعشاب العطرية مثل زيت الخزامى أو زيت إكليل الجبل وتسخينهم معاً لمدّة 20 دقيقة، ثمّ ترك المزيج ليبرد تماماً، ونطبقه على فروة رأس الطفل.

نصائح مهمة للعناية بشعر المولود

هناك العديد من النصائح التي يمكن تطبيقها للعناية بالشعر وهي ما يأتي:

تقليم الشعر بشكل منتظم، وذلك لإزالة الانقسامات التي تظهر في نهاية الشعر.

غسل الشعر على الأقل مرتين في الأسبوع، وذلك لأنّ كثرة استخدام الشامبو تجرد الشعر من الزيوت الطبيعية المهمة لصحة الشعر ونعومته.

استخدام مشط واسع الأسنان لتمشيط الشعر وهو مبلل، ونختار، ونمشط شعر الطفل بفرشاة واسعة، وذلك لتوزيع الزيوت الطبيعية في فروة رأس الطفل.

علاج الالتهابات واضطرابات فروة رأس الطفل مثل التهاب السعفة والثعلبة، والمناطق التي يتساقط فيها الشعر.