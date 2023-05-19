الكتلة الإسلامية في البوليتكنك: لن نقبل تغييب أي طالب عن مقعد الدراسة لأسباب سياسية

أكدت الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين، على عدم قبولها بتغيب أي طالب عن مقاعد الدراسة بتهمة العمل النقابي، وعدم السماح بأي اعتداء على أي طالب من طلبة الجامعة.

وبينت في بيان لها اليوم الجمعة، أن إدارة الجامعة تواصلت معها في بداية الاعتصام وعقدت جلسة للتشاور حول قضية اعتقال زملائنا لدى أجهزة أمن السلطة وكذلك الاعتداء على زميلتنا براء سلايمة.

وأشارت إلى أنها أكدت مع إدارة الجامعة متابعتها وضع الطلاب المختطفين لدى سجون السلطة، ومتابعة القضية مع الجهات المختصة والمطالبة بالإفراج عنهم.

ونوهت إلى أنه تم الاتفاق على عقد وقفة رافضة للاعتقال السياسي يوم الأحد القادم في ساحة سي.

وأضافت: “نؤكد لكم زملاءنا مجدداً أننا لن نقبل أن يغيب أي طالب عن مقاعد الدراسة بتهمة العمل النقابي، ولن نسمح بأي اعتداء على أي طالب من طلبة جامعتنا”.

وصعدت أجهزة أمن السلطة من عمليات الاعتقال والملاحقة لطلبة الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين بمدينة الخليل.

وفي مطلع الشهر الجاري، اعتقلت أجهزة أمن السلطة في الخليل الطالبين في جامعة بوليتكنك فلسطين أحمد زغير، وطارق عمرو من أمام الجامعة.

وأفادت مصادر محلية أن قوة من جهاز الأمن الوقائي اعترضت سيارة منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين طارق عمرو، خلال خروجه من الجامعة واعتقلته.