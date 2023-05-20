وداع بطولي لمنتخب الشاطئية من كأس العرب

ودع المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بطولة كأس العرب المقامة في مدينة جدة بالسعودية، عقب خسارته أمام نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل أربعة.

المنتخب الوطني أظهر ندية كبيرة أمام المنتخب المصري منذ بداية المباراة ورد على كل المحاولات الهجومية، ومنع فادي جابر هدفا محققا لمصر بالتصدي لتسديدة مقصية من مصطفى شعبان، وأرسل جاير كرة طويلة ليبعدها الحارس بعدما تابعها محمد حسان برأسه، قبل أن يتمكن منتخب مصر من التقدم عبر الحسيني علي الذي تسلل خلف الدفاع وحول الكرة في المرمى.

منتخب فلسطين لم يقف متفرجا على التأخر بالنتيجة وزاد من محاولاته الهجومية وكاد محمد بلح أن يعدل من تسديدة قوية جانبت المرمى، لكن محمد حسان نجح في الوصول للشباك بعدما تلقى كرة من الحارس جابر ليحولها في المرمى المصري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

واصل فدائي الشواطئ الأداء القوي مع بداية الشوط الثاني وسدد ناجي النحال كرة قوية مرت فوق المرمى، وتألق جابر في التصدي لكرة قوية وحولها إلى ركنية، وعاد منتخب مصر للتقدم مرة جديدة من تسديدة مصطفى شعبان التي سكنت الشباك الفلسطينية، محمد بلح كاد أن يعادل النتيجة بعدها مباشرة من تسديدة خلفية لكن حارس منتخب مصر حولها إلى ركلة ركنية.

زادت مساعي البحث عن التعديل وسدد حسان كرة جانبت القائم، وتدخل الحارس في ابعاد كرة قوية من موسى حرارة، لتبقى النتيجة بتقدم منتخب مصر بهدفين مقابل هدف لمنتخب فلسطين مع نهاية الشوط الثاني.

لم يتغير الحال في الشوط الثالث رغم التفوق البدني للاعبي منتخب مصر، وسدد فادي جابر كرة قوية تصدى لها الحارس ومنع تعديل النتيجة، رد عليه مصطفى شعبان بتسديدة قوية مرت بجانب مرمى الفدائي ومنعت العارضة هدفا محققا لمنتخب مصر من تسديدة قوية لعبد المنعم حسن، وحرمت العارضة فادي جابر من التعديل من تسديدة قوية لكرة ثابتة، لكن محمد حسان استخلص الكرة سريعا وأسكنها الشباك المصرية من وسط الملعب.

فرحة لاعبي الفدائي تبخرت بعدها بلحظات عندما تقدم حسان حسن بالنتيجة بعدما تابع تصدي فادي جابر لتسديدة خلفية ليضع علي الكرة في المرمى، وتبعه زميله الحسيني علي بتسجيل الهدف الرابع لمنتخب مصر من تسديدة مقصية.

لم يستسلم المنتخب الوطني واستمرت محاولاته لتذليل الفارق ونجح محمد حسان من المرور بشكل رائع من المدافع ووضع الكرة زاحفة في الشباك، لكن الوقت المتبقي لم يسعفه لتعديل النتيجة لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.



