5 مهاجمين مرشحين على طاولة ريال مدريد

يبحث مسئولو ريال مدريد عن صفقة هجومية لتعزيز صفوف الفريق، في ظل تقدم كريم بنزيما في العمر، وتراجع مستواه خلال الموسم الجاري.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة الملكي باتت مطالبة بضم مهاجم جديد ينافس بنزيما، الذي يبقى وحيدا في الأمام بعد الاستغناء عن ماريانو دياز بنهاية الموسم الجاري.



ورشحت الصحيفة، 5 أسماء لتعزيز الهجوم المدريدي، ويخص الأمر هاري كين ودوسان فلاهوفيتش وجونزالو راموس وجوليان ألفاريز وجوسيلو ماتو.



وتبلغ القيمة السوقية لهاري كين نجم توتنهام، 80 مليون يورو، أما فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، يتسم بقدرات تهديفية مميزة وقدم يسرى قوية، وتبلغ قيمته السوقية 75 مليون يورو.

ويبلغ جونزالو راموس مهاجم بنفيكا، من العمر 21 عاما، وتصل قيمته السوقية إلى 40 مليون يورو، وتألق في مونديال 2022.



وذكرت الصحيفة "ريال مدريد بإمكانه استقطاب الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي".



ونوهت "السيتي لا ينوي الاستغناء عن ألفاريز، لكن تألق زميله هالاند، يعطل انطلاقة وتطور مستوى المهاجم الأرجنتيني".



أما أقل الخيارات المرشحة، فهو جوسيلو ماتو مهاجم إسبانيول، الذي تبلغ قيمته السوقية أقل من 5 ملايين يورو، ويعرف أجواء الميرينجي، حيث كان ناشئا بصفوف ريال مدريد.



وبخلاف الأسماء المرشحة من الخارج، برز أيضا اسم المهاجم الأوروجوياني الشاب ألفارو رودريجيز، الذي قام المدرب كارلو أنشيلوتي بتصعيده هذا الموسم، وأثبت كفاءة كبيرة، وسجل هدف التعادل في الديربي أمام أتلتيكو.