الأوقاف تُنظم حفل زفاف جماعي في غزة

نظّمت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حفل زفاف جماعي لـ 10 شباب من الدعاة والمحفّظين في مختلف محافظات قطاع غزة.

ويأتي الحفل، وفق الأوقاف، ضمن إطار دعم الشباب المقبل على الزواج والمساهمة في تخفيف التكاليف.

ونوهت الأوقاف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إلى أنها قدمت مبلغ مالي قدره 2000 دولار لكل عروسين بدعم من الهيئة العالمية للرعاية الإنسانية والإغاثة (IHCOR) بأستراليا.

جاء ذلك خلال حفل أقامته وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، في قطاع غزة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف، عبد الهادي الأغا: "يُعد مشروع الزواج نموذجًا ومثالًا بسيطًا لرؤية استراتيجية تبنّتها الوزارة، وهي أننا نشقّ طريقنا لننتقل من وزارة محدودة الأثر إلى وزارة تمتد إلى كل بيوتنا وأهلنا وفقرائنا".

وأفاد الأغا، بأن الأوقاف "ستُزوج المئات من الشباب في المستقبل". مؤكدًا: "سنبني شعبًا يصنع عزًّا ومجدًا ونصرًا وكرامة".

وبيّن: "بدأنا خطوات إنشاء المقر الأول لبنك الوقف الفلسطيني، وتقوم الطواقم الفنية والإدارية بوضع الأنظمة واللوائح، والذي سيكون بيئة خصبة لتنفيذ مثل هذا المشروع برعاية البنك الوقفي، الذي سينحاز لفئة الشباب".

ونوّه الأغا إلى أن البنك الوقفي سيعمل على بناء مشاريع مستدامة تحت شعار "تنمية وقفية مستدامة"، تنطلق بعد ذلك لمساعدة الطلاب، وتمتد إلى المستشفيات والمرضى، والمساجد، وتحفيظ كتاب الله.

وأردف: "وستمتد تلك المشاريع إلى مساعدة الأسر الفقيرة، وتمكينها من خلال المشاريع الصغيرة".

من جانبه، صرح مدير عام وحدة الزكاة، أسامة إسليم، بأن المشروع استهدف 10 شباب من الدعاة والمحفظين بالتنسيق مع الإدارة العامة للدعوة والإرشاد وفقًا لمعايير تتعلق بالوضع المادي والظروف المعيشية لكل شاب.

ونبه سليم، إلى أن إدارته تسعى إلى استجلاب مشاريع مماثلة في إطار حرصها على إسناد الشباب المقبل على الزواج من ذوي الدخل المحدود.

وفي السياق، عبّر المتحدث باسم الشباب المحتفى بهم عبد الستار زيادة عن جزيل شكر العرسان لوزارة الأوقاف والإدارة العامة للزكاة والهيئة العالمية للإغاثة على "جهودهم المعطاءة" بإسنادهم في تقديم هذه المساعدة النقدية.

وشدد زيادة على أن تلك المساعدة "من شأنها أن تخفف من أعباء الزواج وتكاليفه، وتعينهم على إتمام مراسم الزواج".