قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في القدس وحوارة والبيرة

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، ظهر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في بلدة حوارة بنابلس، وأم الشرايط بمدينة البيرة، إلى جانب أحياء مقدسية.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال شوارع بلدة حوارة، وقامت بإغلاق المحال التجارية في البلدة الواقعة جنوب محافظة نابلس.

وداهمت قوات خاصة من جيش الاحتلال منطقة "أم الشرايط" بمدينة البيرة، واعتقلت الشاب محمود بدران، واقتادته إلى مراكز الاعتقال (الإسرائيلية).

وطالت اعتقالات الاحتلال شاباً من قرية الجملة شمال شرق جنين، وذلك أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس، وهو الشاب سيف الدين خالد الشاعر.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مدينة القدس المحتلة، وهما حمزة مصطفى شقيرات من بلدة جبل المكبر، فيما لم يتم التعرف على هوية الشاب الآخر، الذي اعتقله الاحتلال من بلدة الطور شرق القدس.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز قرية بيت اكسا شكال غرب القدس بشكل كامل، ومنعت الدخول إلى القرية والخروج منها، وذلك بشكل مفاجئ ودون معرفة الأسباب.

وتحاصر قوات الاحتلال بلدة بيت إكسا بجدار الفصل العنصري وتعزلها عن الضفة الغربية، وتستولي على معظم أراضيها، وأقامت عليها مستوطنة "راموت".

ونفذت قوات الاحتلال فجر اليوم، حملة اعتقالات خلال مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة، تخللها مواجهات واشتباكات أصيب على إثرها عدد من المواطنين.

وأصيب 4 مواطنين بينهم 3 بالرصاص الحي، أحدهم بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية في جنين.