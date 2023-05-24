بحر يهاتف رئيس مجلس النواب اللبناني مهنئًا بيوم المقاومة والتحرير

هاتف رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مهنئًا إياه بذكرى يوم "المقاومة والتحرير" الذي يُحتفل به في لبنان في يوم 25 أيار/مايو من كل عام، وهو تاريخ اندحار جيش الاحتلال الصهيوني عن الأراضي اللبنانية.

وأكد د. بحر على أن هذه الذكرى دليل على أن المقاومة هي الكفيلة بتحرير الأرض والمقدسات من دنس الاحتلال، مشيرًا إلى أن حالة وحدة الساحات التي جسدتها المقاومة مؤخرًا شكلت رعبًا للاحتلال وأملاً لشعبنا الفلسطيني وشعوب الأمة العربية والإسلامية بدنو التحرير.

وأِشاد د. بحر بالدور التاريخي للبرلمان اللبناني وعلى رأسه دولة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وللشعب اللبناني كافة، في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وتعزيز صمود اللاجئين، داعيًا لاستمرار هذه الجهود المباركة لصد الهجمات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ومقدسات الأمة العربية والإسلامية.

من جهته؛ قدّر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اتصال د. بحر، قائلاً: "إنني أفخر بأن أتلقى اتصال من أرض الشهداء والمقاومة والانتصار أرض فلسطين، ومن مناضل كبير يمثل الشعب الفلسطيني".

وأضاف بري "كل لبنان تتوحد خلف القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وستبقى داعمة لفلسطين حتى تحريرها من الاحتلال"، مؤكدًا أن كل الأمة العربية والإسلامية على موعد قريب مع الانتصار والتحرير لفلسطين.