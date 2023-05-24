أبرز قرارات العمل الحكومي في غزة

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي اتخاذ إجراءات بحق محطات وشركات الغاز التي يثبت تزويدها لنقاط الغاز العشوائية المخالفة.

كما قررت خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، صرف مبلغ مالي من المستحقات للموظفين الذين ظهرت أسماؤهم في قرعة الحج لهذا العام، إضافة لإقرار ترتيبات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لموسم الحج واعتماد البعثات المصاحبة.

وصادقت اللجنة على تعاقدات وزارة الزراعة مع مؤسسات مختلفة بشأن مشاريع زراعية لخدمة المزارعين، وقررت إعفاء معقمات التربة من رسوم استيراد المبيدات عبر معابر قطاع غزة، إضافة لإقرار لائحة تنظيم استثمار أراضي المحررات المقدمة من وزارة الزراعة.

ووافقت على تشكيل لجنة لدراسة إمكانية الاستفادة من المولدات الكهربائية الموجودة لدى المؤسسات الحكومية للحد من أزمة الكهرباء، وعلى توفير عدد من عمال خدمات النظافة والخدمات المساندة للعمل في مرافق وزارة الصحة.

كما اطلعت العمل الحكومي على تقرير واقع المواد التشغيلية للمختبرات وبنوك الدم في مستودعات وزارة الصحة، وإحالة تعديلات قانونية بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية للمجلس التشريعي.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.