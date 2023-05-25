الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية، تركزت بمخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وخاض مقاومون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر، فيما أصيب 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الأطراف السفلية، بينهم إصابة حرجة في الشريان الرئيسي.

وداهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال أكثر من 30 منزلاً في مخيم عقبة جبر، ونفذت عمليات تفتيش واسعة، عقب إغلاق المخيم بشكل كامل.

وأغلقت قوات الاحتلال جميع الطرق والمداخل المؤدية لمخيم عقبة جبر بأريحا، إضافة إلى قيام جرافات الاحتلال بإغلاق الطرق الفرعية بالمخيم بالسواتر الترابية.

وتركزت اعتقالات الاحتلال في مخيم عقبة جبر، وعُرف من بين المعتقلين، عمر ناصر الحناوي، ومحمد عيسى حجاج، ومحمد عادل شرف، وإياد حميدات، ومحمد فوزي عوضات، وإبراهيم يوسف ياغي، وعلاء البيطار، ومحمد فواز بلهان، ورمزي فواز بلهان، وفايز رمزي بلهان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم عقبة جبر رامز يحيى الجمال، وزيد محمد رسلان، وإبراهيم العالم، وعلاء أبو عطا.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال ناصر جبريل، ونجله محمد من يطا جنوب الخليل، إلى جانب اعتقال جمال يوسف الفلوجة من بيتا جنوب نابلس.