أوكرانيا تؤكد: الهجوم المضاد بدأ بالفعل

أكد ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن الهجوم المضاد ضد روسيا قد بدأ منذ عدة أيام ومستمر.

وقال بودولياك، خلال تصريحات صحفية اليوم، إن الهجوم المضاد بدأ منذ عدة أيام، والمعارك محتدمة على طول 1500 كيلومتر من الحدود.

وأوضح أن أوكرانيا لن تستخدم الأسلحة الغربية داخل أراضي روسيا الاتحادية، لكنها ستستخدم هذه الأسلحة ضد الروس لـ "تحرير شبه جزيرة القرم ودونباس".

وأضاف: "لا نريد ضرب أراضي روسيا، سنستخدم الأسلحة التي قدمها الغرب لتدمير مواقع روسيا في الأراضي التي احتلتها موسكو، بما في ذلك دونباس وشبه جزيرة القرم".

من جانبه، اتهم الرئيس الأوكراني روسيا بمواصلة محاولة "ترهيب" بلاده من خلال الهجمات التي تشنها خلال الليل، معلنا إسقاط 36 طائرة مسيّرة ليل الأربعاء| الخميس.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تيليغرام إن موسكو "تواصل محاولة ترهيب أوكرانيا، وأطلقت 36 مسيّرة خلال الليل، إلا أن أيًا منها لم تصل إلى هدفها".

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية بدورها أن روسيا أطلقت من الشمال والجنوب، طائرات مسيّرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد 131" و"شاهد 136".

وبيّنت أن "العدو كان يستهدف بلا شكّ بنى تحتية أساسية ومواقع عسكرية في جنوب أوكرانيا".

وكثّفت روسيا منذ مطلع مايو الجاري هجماتها الليلية التي تستهدف أوكرانيا بالصواريخ والمسيّرات.

وهي استخدمت على وجه الخصوص مرتين، صواريخ فرط صوتية من طراز "كينغال" التي يصعب على أنظمة الدفاع الجوي إسقاطها.

وأكدت كييف أنها أسقطت كل هذه الصواريخ باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي للدفاع الجوي، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الاجتياح