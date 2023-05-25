الهدمي: الاحتلال يستغل الأعياد لتهويد المسجد الأقصى

قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل جميع الأعياد والمناسبات اليهودية من أجل تكثيف تهويد المسجد الأقصى.

وأكد الهدمي في تصريح لـ"الرسالة نت"، اليوم الخميس، أن الاحتلال أصبح يستغل مناسبات لم تكن معروفة في السابق؛ لحشد المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى بمناسبتها.

وأشار إلى أن اهتمام الاحتلال بهذه المناسبات وحشد المستوطنين لاقتحامه يعبر عن مدى تكثيف العمل على تهويد الأقصى، واعتباره مركز السيادة بالنسبة له، ويؤكد ذلك التصريحات التي سُربت من اجتماع مع زعامات المستوطنين وجمعيات الهيكل إثر اجتماع حكومة الاحتلال بأحد أنفاق المسجد قبل أيام.

وتسعى الجماعات المتطرفة لتكريس الانتهاكات والطقوس التلمودية داخل "الأقصى"، حيث سيحاول المتطرفون تعزير أداء "السجود الملحمي" في ساحات المسجد، وأداء طقوس تلمودية علنية جماعية، وأيضًا تقديم "القرابين النباتية" وشرب الخمر عند باب المغاربة قبل الاقتحام.

وأوضح أن الاحتلال يعتبر سيادته منقوصة طالما لم يُحكم قبضته على المسجد الأقصى، مؤكدا أنه يمارس الضغوطات على الفلسطينيين لإتاحة الفرصة أمام المستوطنين لاقتحامه

وشدد "الهدمي" أن الاحتلال يسعى للحفاظ على علنية اقتحام المسجد الأقصى، ليثبت الوجود الإسرائيلي بالمسجد، موضحا أن الاحتلال يرى أن سيادته منقوصة بعد 75 عاما بدون السيطرة عليه.

واعتبر أن الاحتلال يقوم بخطوات متسارعة وقفزات نوعية، في ظل الحكومة الأكثر تطرفا حاليا؛ لحسم الصراع لصالحه.

وبين أن الشعب الفلسطيني أصبح حجرة عثرة أمام أطماعه بالسيطرة على المسجد، خاصة منذ عام 2017، لافتا إلى تبلور نوع من التكامل في الدفاع عن الأقصى منذ هذا العام في القدس والضفة وقطاع غزة.

وأفاد أن الاحتلال نجح في تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، مبينا أنه يُسيطر على الأنفاق التي تحت المسجد مكانيا، ويمنع دخول المصلين في أي وقت شاء.

ويسعى الاحتلال لاقتطاع باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، وتقسيمها للمستوطنين، محذرا من قرب تطبيق هذا التقسيم، بحسب الهدمي.

وبين أن منع دخول المصلين للمسجد الأقصى اعتداء على حرية العبادة، وعلى حق الفلسطينيين في الدخول لمقدساتهم، إمعان في سيطرة الاحتلال على المسجد.

وانتشرت قوات الاحتلال عند بوابات المسجد الأقصى في البلدة القديمة صباح اليوم، وأغلقت مداخل عدة طرق بالمدينة؛ لمنع دخول المصلين المقدسيين؛ ولتسهيل وصول المستوطنين إلى حائط البراق، للمشاركة في مراسم إحياء عيد "نزول التوراة".

في حين اقتحم 250 المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة "عيد نزول التوراة"، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.