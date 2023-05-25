خاطر: تمكن المطارد تركمان من الاختفاء لـ9 شهور تفوّق على منظومة الاحتلال الأمنية

قالت الكاتبة والناشطة السياسية لمى خاطر تمكن المطارد ماهر تركمان من الاختفاء لمدة 9 شهور تفوّق على منظومة أمنية عاتية.

وأشارت خاطر إلى أن جهاز الشاباك وأجهزة أمن الاحتلال تفتخر بإعلانه اعتقال المطارد ماهر تركمان، بعد تسعة أشهر من المطاردة، وبعد أن نفذ مع ابنه - رحمه الله - وابن أخيه عملية الأغوار الأولى.

وأوضحت خاطر أن تمكن الرجل من الاختفاء كل هذه المدة يقول أشياء عديدة، حول تفوقه على منظومة أمنية عاتية، وحول تمكنه من كسر ما كان يبدو مستحيلا، على صعيد الفعل ثم الاختفاء.

وأكدت أن الرجل قاتل وطورد ثم اعتقل وهو الكبير عمرا وقدرا وفعلا وبذلا، فقد قدم ابنه وابن أخيه أيضا، ولم تفت قسوة الأيام وظروف المطاردة من عضده

وأضافت: "يبدو غريبا بعض الشيء كيف لا يأخذ أمثال هذا الرجل حقهم من الانتباه والإشادة والاهتمام فيما هم مدارس حقيقية، وقامات جديرة بالاقتداء".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الحميس، المطارد ماهر اسعيد تركمان من جنين شمال الضفة الغربية، بعد 9 أشهر من الملاحقة.

وأعلن الاحتلال اعتقال المطارد تركمان، منفذ عملية إطلاق النار ومحاولة حرق حافلة كانت تقل جنودًا في منطقة الأغوار في الرابع من سبتمبر/ أيلول 2022، ما أدى لإصابة 6 جنود حينها.

وفي العملية، أصيب نجله "محمد" الذي استشهد متأثرًا بجروحه، فيما اعتقل ابن شقيقه "أحمد"، حيث شاركا معه في العملية.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في عائلته عقب العملية، طالت زوجته ووالدته.

وفيما بعد، أظهرت مقاطع فيديو وجود المطارد ماهر تركمان في مخيم جنين إلى جانب عشرات المقاومين.