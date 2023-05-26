شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالخليل

استشهاد شاب فلسطيني صباح اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) جنوب مدينة الخليل وسط الضفة الغربية؛ بزعم محاولته لتنفيذ عملية طعن.

وقالت إذاعة الجيش (الإسرائيلي)، إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على شاب فلسطيني وأصابوه بجراحٍ خطيرة، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن عند كنيس يهودي داخل مستوطنة "تانا عومريم" جنوب الخليل.

وأفادت القناة 14 العبرية، باستشهاد الفلسطيني الذي زعمت بتنفيذه عملية طعن في مستوطنة تانا عومريم.

وكانت صفارات الإنذار دوّت في المستوطنة صباحًا لاشتباه تسلل مسلحين داخلها، قبل أن يتم إعلان إذاعة الجيش بأنها أطلقت النار على الشاب المتهم بعملية طعن عند الكنيس اليهودي.

وبعد تفعيل الإنذار، طلبت الجبهة الداخلية (الإسرائيلية)، المستوطنين إغلاق الأبواب والنوافذ وعدم مغادرة المنازل حتى إشعار آخر، في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة تانا عومريم.

وبحسب شهود عيان، فإن جيش الاحتلال يُجري عمليات تمشيط وتفتيش واسعة في محيط المستوطنة الواقعة قرب بلدة الظاهرية جنوب الخليل.