السودان.. تجدد الاشتباكات المسلحة في الخرطوم

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات"الدعم السريع"، اليوم السبت، في العاصمة الخرطوم، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن حي المقرن، وسط الخرطوم، شهد اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع بالأسلحة الثقيلة، وسط سماع دوي انفجارات قوية وتحليق الطيران.

ويقع حي المقرن يقع قرب جسرين رئيسين يربطا مدينة الخرطوم، بأم درمان وهما جسري الفتيحاب والنيل الأبيض.

ومساء 22 مايو/أيار الجاري، بدأ سريان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار من المقرر أن يستمر لمدة أسبوع، بموازاة استمرار محادثات بين طرفي النزاع بالسعودية في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل سلمي للنزاع المسلح المتواصل في الخرطوم ومدن أخرى.

من جانبها، دعت قوات الشرطة السودانية المتقاعدين، والقادرين على حمل السلاح بالخرطوم والولايات إلى التبليغ لشرطة المحليات، للالتحاق بها، لتأمين الأحياء والمناطق الحيوية والأسواق.

فيما اعتبرت قوات الدعم السريع في بيان، أن دعوة الجيش إلى تسليح المتقاعدين يمثل فشلا في مواجهتها ومحاولة للاحتماء بالمواطنين للقتال نيابة عنهم.

ويشهد السودان، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تشمل العاصمة الخرطوم ومدنًا أخرى شمالي وغربي البلاد، إثر خلافات بينهما.