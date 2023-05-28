الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الطقس: أجواء حارة وزخات من الأمطار

غزة- الرسالة نت

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الأحد، حارا نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية.

واعتبار من ساعات الظهيرة تتأثر البالد بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتسقط بأذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، تتعمق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي لذا تسقط بأذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، وتكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/283949

كلمات مفتاحية

الطقس

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.