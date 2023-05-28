الطقس: أجواء حارة وزخات من الأمطار

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الأحد، حارا نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية.

واعتبار من ساعات الظهيرة تتأثر البالد بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتسقط بأذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، تتعمق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي لذا تسقط بأذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، وتكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.