وزارة الصحة تبدأ حملة تطعيم حجاج قطاع غزة

بدأت وزارة الصحة، اليوم الأحد، حملة تطعيم حجاج قطاع غزة في جميع المحافظات، مشيرةً إلى أن الحملة ستستمر حتى يوم الخميس القادم.

وقال مدير عام الرعاية الصحية الأولية بالوزارة د. موسى عابد، إنه تم تجهيز ست عيادات موزعة على محافظات القطاع، وهي موزعة كالتالي: محافظة غزة (مركز الشاطئ) و(مركز صحي مسقط الشجاعية)، محافظة الشمال (مركز صحي جميله العشي)، ومحافظة الوسطى (مركز صحي دير البلح)، ومحافظة خانيونس (مركز صحي شهداء خانيونس)، ومحافظة رفح (مركز صحي شهداء رفح).

وأوضح عابد، أنه تم تفويج الحجاج برسائل يتم إرسالها من وحدة الحاسوب والشبكات بوزارة الصحة بالتاريخ المحدد لكل حاج حسب أقرب مركز لمنطقة السكن، مؤكدا على ضرورة التزام الحجاج بالموعد حسب الرسائل المرسلة.

وأشار إلى أنه يتم متابعة الحجاج صحيا من خلال قياس ضغط الدم، وقياس مستوى السكر في الدم كإجراء وقائي لغير المرضى المزمنين، والمتابعة الصحية للمرضى المزمنين، وتزويد الحجاج بمطبوعات إرشادية كإجراءات وقائية للحفاظ على سلامتهم.

وكالة الرأي