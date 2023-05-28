قلق في الأهلي قبل مواجهة الوداد في نهائي الأبطال

تسبب أحد لاعبي خط الوسط بالأهلي، في حالة من القلق داخل جدران القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية.

ويستعد الأهلي لمباراة مصيرية أمام الوداد المغربي، الأحد المقبل على ملعب ستاد القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقالت مصادر صحفية، إن حمدي فتحي لاعب الفريق اشتكى من آلام عضلية قوية وفضل الجهاز الطبي خضوع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة.

ويترقب الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، تشخيص حالة حمدي فتحي بشكل كامل من أجل تحديد موقفه من لقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز مساء غدٍ الإثنين، بجانب اللقاء الأهم أمام الوداد المغربي.

وأوضح المصدر، أن حمدي فتحي خاض مران الأمس بشكل طبيعي بعد حصوله على راحة أمام طلائع الجيش، لكنه اشتكى في الساعات الماضية من آلام عضلية ويتحدد موقفه بعد ظهور نتيجة الأشعة وفحوصات طبيب الفريق.

وسادت حالة من القلق لدى الجهاز الفني بسبب إصابة حمدي فتحي، التي تأتي بعد معاناة أكثر من لاعب من إصابة عضلية في مقدمتهم حارسا الفريق محمد الشناوي وعلي لطفي.