وزارتا (العمل) و (شؤون المرأة) تتفقان على تشكيل لجنة مشتركة لنشر الفكر التعاوني

اتفقت وزارتا "العمل" و"شؤون المرأة"، على تشكيل لجنة مشتركة لنشر الفكر التعاوني بين السيدات، والبدء بالخطوات العملية الفعلية.

كما اتفقت الوزارتين على عقد لقاءات عمل أكثر تخصصية، وتوفير برامج تدريبية من أجل توعية السيدات حول أهمية الجمعيات التعاونية ودورها في التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك أثناء لقاء حواري جمع وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين بالأستاذة أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة، بحضور لفيف مختص من الوزارتين.

بدوره، أشاد الغصين باهتمام وزارة شؤون المرأة بكل ما فيه مصلحة للسيدات الراغبات في العمل والعاملات، من أجل تعزيز قدراتهن وتوعيتهن بحقوقهن العمالية وتوجيههن نحو العمل التعاوني، كما دعاهن إلى حضور اليوم الدراسي الخاص بالتعاونيات خلال يونيو المقبل.

واستعرض وكيل وزارة العمل مساحات التداخل بين الوزارتين في ملف العمل التعاوني، والتدريب المهني، وبعض المشاريع التنموية التي من شأنها المساهمة في إقامة مشاريع صغيرة للشباب المتعطلين عن العمل كمشروع جذور الأخير. ودعا إلى ضرورة تنفيذ زيارات ميدانية للجمعيات التعاونية التي ترأسها سيدات للاطلاع على سيرها.

من جهتها، أكدت هارون على أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين، خاصة بما يتعلق بتوجيه العاملات نحو العمل التعاوني والتدريبات التقنية. كما ركزت على تطوير المعارض والبازارات لدعم المنتجات الوطنية الناتجة عن الجمعيات التعاونية.