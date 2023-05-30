قوات القمع تقتحم سجن جلبوع وتجري تفتيشات واسعة

اقتحمت قوات قمع الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح الثلاثاء، أقسام الأسرى داخل سجن جلبوع.

ونفذت وحدات القمع "درور ويماز ومتسادا"، اقتحاما لقسم (3) داخل سجن جلبوع، وقامت بعمليات تفتيش واسعة داخل القسم.

وتأتي هذه الانتهاكات المتواصلة في ظل ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال، حيث بلغت مؤخرًا ما يزيد على 1200 أسير، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات.

وأصدرت سلطات الاحتلال خلال العام الجاري حوالي 1000 أمر إداري ما بين تجديد وجديد، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ بداية العام، في تصعيد كبير بحق الأسرى.

وينتهج الاحتلال الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لحرمانهم من حياة طبيعية، وتغييب الشخصيات المؤثرة عن الساحة الفلسطينية.

وتواصل لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال (الإسرائيلي)، مشاوراتها للشروع في برنامج نضالي شامل ضد انتهاكات الاحتلال ورفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.

ويتضمن البرنامج النضالي الذي ينوي الأسرى الإداريون البدء فيه، الإضراب المفتوح عن الطعام، لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري التي يفرضها الاحتلال على الأسرى.