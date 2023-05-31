الاحتلال يصدر حكماً بالسجن المؤبد و30 عاماً على منفذي عملية سلفيت

أصدرت محكمة الاحتلال اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن المؤبد و30 عاماً على منفذي عملية سلفيت، الأسيرين يوسف سميح عاصي ويحيى محمد مرعي.

ونفذ عاصي ومرعي عملية بطولية العام الماضي، أدت إلى مقتل حارسة أمن مستوطنة "أرئيل"، فيما أعلنت كتائب القسام لاحقاً مسؤوليتها عن العملية.

واعتقلت قوات خاصة الشابين عاصي ومرعي من منزليهما بعد يوم من تنفيذ العملية، وأجرت قوات الاحتلال مسحًا هندسيًا لمنزلي المنفذين وأخذت قياساتهما تمهيدًا لهدمها.

وهدمت جرافات الاحتلال منزلَي الأسيرين يوسف عاصي، ويحيى مرعي، في قرية قراوة بني حسان، بمحافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

واستخدمت قوات الاحتلال الجرافات والمتفجرات في تدمير منزل عائلة الأسير يوسف عاصي المكون من طابقين ويقطنه 8 أفراد، فيما فجرت منزل عائلة الأسير يحيى مرعي المكون من 4 طوابق، وذلك في عملية استمرت أكثر من 7 ساعات.