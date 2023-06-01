جيش الاحتلال يوقف العمل بطائرات الهليكوبتر القتالية

كشف جيش الاحتلال، الأربعاء، أنه تم العثور على عطل فني غير معتاد خلال عملية تفتيش روتينية لصيانة مروحية شراف (أباتشي) القتالية.

وعقب الكشف عن النتائج، قرر قائد سلاح الجو (الإسرائيلي) اللواء "تومر بار" إيقاف مجموعة طائرات الهليكوبتر القتالية حتى تفتيش جميع المروحيات، من أجل استبعاد إمكانية اكتشاف عطل مماثل في طائرات الهليكوبتر الأخرى من نفس النظام.

وأوضح مسؤول عسكري في جيش الاحتلال، أن الخلل في المروحية يعود إلى نقص الإمداد بالهواء للمحرك، ما أدى إلى ارتفاع درجة حرارته.

وأضاف، بأن طاقم الطائرة اكتشف العطل أثناء تحليقهم فوق البحر وأغلقوا أحد المحركات وهبطوا بالمحرك الآخر.

وتقرر تشديد إجراءات التفتيش على جميع الطائرات المروحية في النظام بعد اكتشاف الضرر، لذلك تقرر إيقاف النظام حتى تتضح الظروف.