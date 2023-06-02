الفوائد الصحية لركوب الدراجات للأطفال

من المهم أن يكون الطفل نشيطًا بدنيًّا؛ لأن النشاط البدني المنتظم يحمي طفلك من العديد من الأمراض الخطيرة، مثل السمنة، يوصي بممارسة 60 دقيقة من الأنشطة البدنية كل يوم، وهو ما لا يحققه ثلث الأطفال في الوقت الحالي.

وتعد من أفضل الأنشطة البدنية التي يمكن للطفل ممارستها هي ركوب الدراجات، وهو تمرين منخفض التأثير ولكنه صحي، فهو لا يساعد فقط في النمو البدني، ولكنه يسمح أيضاً بالنمو العقلي والعاطفي.

إليك أبرز الفوائد الصحية لركوب الدرجات للأطفال.

1. المحافظة على نشاط الأطفال

يمكن أن يؤدي عدم النشاط والخمول إلى مشاكل صحية مختلفة، ليس فقط عند البالغين ولكن عند الأطفال أيضاً، وخاصة أولئك الأطفال الذين يقضون وقتاً أطول في المنزل دون ممارسة أي نشاط رياضي.

ويعد ركوب الدراجات وسيلة رائعة لتسريع ضربات القلب، كما أنه من الأنشطة والتمارين الذي ينجذب إليها الأطفال بشدة.

2. تمرين ممتاز لصحة القلب

يساعد ركوب الدراجات على تنشيط عضلات الساقين، وبالتالي رفع معدل ضربات القلب مع زيادة القدرة على التحمل لدى الأطفال في نفس الوقت.

3. بناء كتلة العضلات عند الأطفال

يعتبر كثير من الناس ركوب الدراجات بمثابة تمرين للساقين. لكنه في الواقع يقوي الجسم كله، بما في ذلك القلب. علاوة على ذلك، على عكس أنشطة التمرين الأخرى لبناء القوة.

4. الترابط بين الوالدين والطفل

بدلاً من مشاهدة التليفزيون أو حمل الأجهزة اللوحية من الممتع الذهاب في رحلة عائلية على الدراجات. يمكنك ركوب الدراجة مع طفلك بجانب البحر أو الاستمتاع برحلة في الحدائق والمتنزهات خلال العطلة.

5. فقدان الدهون الزائدة





السمنة لدى الأطفال هي مصدر قلق كبير لمعظم الآباء، ولكن أظهرت الأبحاث أن ركوب الدراجات هو أفضل طريقة لمحاربة هذه المشكلة لأنها تحافظ على نشاط الطفل.

6. الحصول على فيتامين د

يجب على الأطفال الخروج إلى الهواء الطلق ليحصلون على ضوء الشمس الطبيعي، الذي يوفر لهم فيتامين د والهواء النقي. يساعدهم هذا أيضاً على الحصول على نوم جيد في الليل.

يساعد النوم على الحفاظ على صحة الطفل ونمو الجسم. لذا اسمحي لأطفالك بقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق عندما يكون الطقس معتدلاً.